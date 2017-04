Trotz der 0:1-Niederlage bei der TSG Hoffenheim geht der FC Bayern geht gut gerüstet in die entscheidenden Wochen der laufenden Saison. Diese Meinung vertritt SPORT1-Experte Olaf Thon.

"Bayern ist für mich die beste Mannschaft, die in allen Spielen dominieren und auch weiterkommen wird", sagte der Weltmeister von 1990 in der Telekom Spieltaganalyse vor den Partien gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga und Real Madrid in der Champions League.

Für Thon ist der Erfolg des Rekordmeisters eng verknüpft mit Trainer Carlo Ancelotti. Er habe die Bayern in den vergangenen Monaten so stark gemacht, dass sie auf dem Weg zum fünften Titel in Folge nicht mehr einzuholen seien.

"Alle haben gesagt, im Februar und März trifft er die richtigen Entscheidungen, und im April erst recht", sagte er und gestand: "Ich habe ihm das nicht zugetraut."

Nun aber schwärmt Thon vom Italiener: "Der weiß ganz genau, was er tut."