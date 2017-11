In der neuen Folge der German High Roller (Montag ab 18 Uhr exklusiv im TV auf SPORT1) wird wieder Pot-Limit Omaha gespielt. Und der Fokus liegt auf George Danzer.

Danzer gewann bei Turnieren der World Series of Poker bereits vier Bracelets, ist ein echtes Allround-Genie und fühlt sich auch bei Pot-Limit Omaha pudelwohl.

In dieser Poker-Variante erhält jeder Spieler vier Startkarten, von denen er zwei verwenden darf, um sich seine Hand zu basteln. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten führen dazu, dass die Spieler sich gerne Flop, Turn und River ansehen.

Danzer nimmt sich derzeit eigentlich eine Auszeit vom Poker. Im Gespräch mit SPORT1 erklärte er: "Ich bin im Dezember Vater geworden und habe beschlossen, eine kleine Pause einzulegen. Man will ja daheim sein und mitbekommen, wie das Kind wächst."

Für German High Roller machte Danzer aber eine Ausnahme. Ihn reizt der Nervenkitzel: "Bei German High Roller ist dieser Adventure-Charakter immer mit dabei, weil man nicht weiß, ob man mit einem Plus rausgeht."

Markenzeichen: Irokensenschnitt

Vom Wickeltisch an den Pokertisch - an seine Rolle als Vater denkt er beim Pokern aber nicht: "Wenn ich am Tisch sitze, ist alles ausgeblendet. Dann sehe ich nur ein paar Chips und die Zahlen und dann versuche ich, jede Entscheidung genau der Situation anzupassen."

Danzers Markenzeichen: Der auffällige Irokesenschnitt. Dazu erklärte er: "Das ist ein bisschen zum Ritual geworden. Jetzt kommt eine große Session. Da duscht man sich nochmal und stellt die Haare auf. Dann geht man raus und versucht zu gewinnen.

Die Runde am Cashgame-Tisch ist auch sonst hochkarätig besetzt. Mit Jan-Peter Jachtmann ist noch ein zweiter Weltmeister dabei. Er ist ein echter Spezialist in Sachen Pot-Limit Omaha. 2012 gewann Jachtmann in Las Vegas in dieser Spielvariante sein Sieger-Armband. Leon Tsoukernik, Jin Cailin, Yusuf Kurt und Ronny Kaiser kennen ebenfalls alle Tricks.

Einschalten lohnt sich also!

Folge 12 jetzt online ansehen: