Das Pokerjahr 2018 beginnt mit einem echten Highlight - und zugleich mit einer besonderen Premiere.

Die World Poker Tour (WPT) macht vom 5. bis 15. Januar erstmals in ihrer 15-jährigen Geschichte in Deutschland Station. In der Spielbank Berlin, im Herzen der Hauptstadt, finden neben zwei Turnieren mit großem garantierten Preispool unter anderem auch zwei High-Roller-Events statt.

Die WPT gehört zu den führenden Pokerturnier-Serien weltweit. Unter den deutschen Profis, die in Berlin an den Pokertischen sitzen werden, sind unter anderem Dominik Nitsche und Natalie Hof.

Nitsche hatte im vergangenen November bei der World Series of Poker Europe ein unglaubliches Preisgeld von 3,5 Millionen Euro gewonnen.

Die Termine im Überblick:

5. bis 8. Januar: WPT Deep Stacks (Garantierter Preispool: 500.000 Euro, Buy-In: 1500 Euro)

8. Januar: High Roller 6 Handed (Buy-In: 10.600 Euro)

9. Januar: High Roller Progressive Bounty (Buy-In 10.600 Euro + 5000 Euro Bounty)

10. bis 15. Januar: WPT European Championship (Garantierter Preispool: 1.000.000 Euro, Buy-In: 3300 Euro)