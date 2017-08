Der slowenische Radprofi Matej Mohoric vom Team Emirates hat die siebte Etappe der Vuelta gewonnen.

Der 22 Jahre alte slowenische Einzelzeitfahr-Meister setzte sich nach 207 km und drei Bergwertungen zwischen Lliria und Cuenca mit 16 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Polen Pawel Poljanski (Bora-hansgrohe) durch. Zehn Kilometer vor dem Ziel griff Mohoric an und setzte sich erfolgreich ab.

Froome elf Sekunden vor Chaves

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der britische Tour-Sieger Christopher Froome erfolgreich, der im Hauptfeld achteinhalb Minuten nach dem Tagessieger ins Ziel kam. Der Sky-Kapitän, der bereits dreimal Zweiter bei der Vuelta war und auf seinen ersten Gesamterfolg drängt, führt weiterhin mit elf Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Esteban Chaves (Orica-Scott), der ebenfalls im Hauptfeld ins Ziel fuhr. Dritter ist der Ire Nicolas Roche (BMC) mit 13 Sekunden Rückstand auf Froome.

Die achte Etappe der 72. Spanien-Rundfahrt führt am Samstag von Hellin nach Xorret de Cati ins Hinterland der Costa Blanca. Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird wohl erst am vorletzten Tag am steilen Alto de Angliru in Asturien fallen.