Radsport: Laurens de Plus stürzt bei Lombardei-Rundfahrt

Radprofi übersteht Horror-Sturz

Was für ein Horrorsturz: Der belgische Radprofi Laurens de Plus fliegt bei der Lombardei-Rundfahrt mehrere Meter in die Tiefe. Zum Glück verletzt er sich nur leicht.