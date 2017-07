Top-Sprinter Marcel Kittel wird über seine sportliche Zukunft erst nach der 104. Tour de France entscheiden. "Ich habe keinen Stress, ich fahre erst mal die Tour in Ruhe zu Ende", sagte der 29-Jährige am zweiten Ruhetag nahe Saint-Étienne. Nach seinen bisher fünf Etappensiegen bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt, ist Kittel ohnehin in einer komfortablen Situation.

Seine derzeitige Mannschaft Quick-Step Floors würde den gebürtigen Arnstädter gerne behalten. Andere Teams, darunter auch Katjuscha-Alpecin mit Kittels Kumpel Tony Martin, wird jedoch großes Interesse nachgesagt. "Bei mir ist die Situation nach wie vor dieselbe, die Gespräche laufen", sagte Kittel in einem Pressegespräch im Hotel du Golf.

Für den insgesamt 14-maligen Tour-Etappengewinner werden nicht allein die finanziellen Vorstellungen den Ausschlag geben. "Es muss sportlich stimmen, darauf lege ich sehr viel Wert", sagte Kittel, der bei Quick-Step seit Anfang 2016 unter Vertrag steht. In der Equipe von Teamchef Patrick Lefevere gibt es im Kolumbianer Fernando Gaviria (22) allerdings einen zweiten sehr starken Sprinter.