Marcel Kittel trudelte abgeschlagen ins Ziel, André Greipel war nach Platz drei stinksauer: Die deutschen Topsprinter sind im Chaos-Finale der vierten Etappe bei der Tour de France leer ausgegangen.

Beim Sieg des Franzosen Arnaud Démare im von schweren Stürzen überschatteten Massensprint in Vittel war Greipel bester Deutscher, Kittel hatte kurz vor dem Ziel den Anschluss verloren.

Auf dem letzten Kilometer und dann noch einmal wenige hundert Meter vor der Ziellinie war es zu gleich zwei schweren Stürzen gekommen.

Greipel poltert wegen Rüpel Sagan

"Da fährt ein Typ im Weltmeister-Trikot, der meint, er könne sich alles erlauben", polterte Greipel im Ziel in Richtung Peter Sagan: "Ein Weltmeistertrikot befreit einen nicht vor Regeln."

Der Star des deutschen Teams Bora-hansgrohe, am Montag strahlender Sieger und in Vittel zunächst Zweiter hinter Démare, hatte den 34 Jahre alten Rostocker vom Team Lotto-Soudal im Sprint "fast vom Rad geholt".

Greipel hielt sich im Sattel, war aber chancenlos und rollte als Vierter ins Ziel.

Dass die Jury Übeltäter Sagan mit 30 Sekunde Strafe belegte und auf Platz 115 zurückversetzte, Greipel damit einen Rang vorrückte, war nur ein schwacher Trost.

Cavendish vom Rad gerammt, auch Degenkolb stürzt

Schwerer erwischte es am Ende der 207,5 km langen Etappe den britischen Sprintstar Mark Cavendish (Dimension Data) und den Thüringer John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Sagan, der rücksichtslos den Ellbogen ausfuhr, rammte "Cav" in die Gitter, Degenkolb stürzte über den am Boden liegenden Briten.

Beide blieben zunächst liegen, Sagan suchte hernach immerhin den Cavendish-Teambus auf und sagte sorry. "Ich habe Mark nicht gesehen, es tut mir leid", meinte Sagan.

Cavendish zeigte sich "wenig optimistisch", dass er die Tour nach dem bösen Crash fortsetzten kann. Neben einer Schulterverletzung werden beim Briten auch Blessuren an Rücken und Armen befürchtet.

"Ich komme gut mit Peter klar, aber ich bin kein Fan von Ellenbogen", kommentierte Cavendish erstaunlich gefasst die Aktion des Slowaken: "Ein Sturz ist ein Sturz, aber ich wüsste schon gerne, was das mit dem Ellenbogen sollte."

Kittel durch ersten Massensturz abgehängt

Kittel (Arnstadt/Quick Step), am Sonntag Sieger des ersten Massenspurts in Lüttich, war chancenlos zurückgefallen, nachdem ein erster Massensturz um den Gesamtführenden Geraint Thomas das Feld an der Ein-Kilometer-Marke dezimiert hatte.

"Es ist eng geworden, als alle vorne fahren wollten, da habe ich den Anschluss verloren", meinte Kittel, der das Grüne Trikot verlor.

Froome-Kollege verteidigt das Gelbe Trikot

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Waliser Thomas trotz des Sturzes mit zwölf Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen und Kapitän Christopher Froome.

Die fünfte Etappe am Mittwoch, die mit einer knackigen Bergankunft an der Planche des Belles Filles in den Vogesen endet, wird zum ersten Prüfstein für die Klassementfahrer.

"Das ist der erste große Test", sagte Thomas, der weiter keinen Zweifel an seiner untergeordneten Rolle im Team lässt: "Was auch immer das Team entscheidet, ich werde es mittragen. Ich stehe voll an der Seite von Froome und will mit ihm die Tour gewinnen."