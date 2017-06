Der Heidelberger RK und der TV Pforzheim kämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Rugby.

Die beiden Topteams aus der Bundesliga Süd-West hatten in ihren Halbfinals gegen die Konkurrenz aus der Bundesliga Nord-Ost keine Probleme und sicherten sich die Plätze im Endspiel.

Heidelberg besiegte Germania List deutlich mit 69:12, auch Pforzheim hatte beim 52:15 gegen RK 03 Berlin keine Probleme.

Im Endspiel in zwei Wochen in Berlin (24. Juni) will Pforzheim seinen Titel verteidigen, Heidelberg will sich hingegen für das verlorene Vorjahresfinale rächen.