Es ist das Nonplusultra im 7er-Rugby: Bei der Premiere der "Oktoberfest 7s" im Münchner Olympiastadion werden am 29. und 30. September die weltbesten Teams erwartet (Das Turnier LIVE im TV auf SPORT1).

Angeführt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld von Olympiasieger Fidschi und dem Rio-Dritten Südafrika. Das Silberteam Großbritannien wird von einigen Spielern aus England vertreten sein.

"Das ist eine Riesenchance und ein Traum, der für uns in Erfüllung geht. Solche Weltklassespieler sieht man sonst nur im Fernsehen. Das ist atemberaubend für uns", sagte Sebastian Fromm, Kapitän der deutschen 7er-Nationalmannschaft.

Zwölf Mannschaften am Start

Insgesamt sind beim bisher größten Rugby-Event in Deutschland zwölf Mannschaften am Start, darunter drei weitere Topteams der "Sevens World Series": Frankreich mit Superstar Virimi Vakatawa, der als einer der besten 7er-Rugby-Spieler der Welt gilt, Argentinien und Australien. Von den Topnationen fehlt nur Neuseeland.

Dass die Veranstaltung im legendären Olympiastadion am letzten Wiesn-Wochenende stattfindet, ist bewusst gewählt. "Jeder Rugbyspieler der Welt will einmal zum Oktoberfest. Wir geben den Stars nun einen doppelten Grund, nach München zu kommen", sagte Initiator Mathias Entenmann, früher selbst deutscher Nationalspieler, am Dienstag.

SPORT1 überträgt LIVE im Free-TV

Für beide Tage erwarten die Veranstalter insgesamt rund 40.000 Zuschauer. SPORT1 überträgt mehr als 14 Stunden live. Am Freitag, 29. September, beginnt die Live-Übertragung um 13 Uhr und endet um 20.15 Uhr, am Samstag sendet SPORT1 von 12.55 bis 15.30 Uhr live und wird auch die Abend-Session ab 17.30 Uhr zeigen.

7er-Rugby hatte bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro eine spektakuläre Premiere gefeiert.