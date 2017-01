Die zweimalige Weltmeisterin und Olympiazweite von 2008 Keri-Anne Payne (Großbritannien) hat im Alter von 29 Jahren ihre Schwimm-Karriere beendet.

Die in Südafrika geborene Payne gewann im Freiwasser 2009 in Rom und 2011 in Shanghai jeweils WM-Gold in den 10km-Rennen. 2008 in Peking holte sie in der gleichen Disziplin Silber. Auch 2012 in London und vergangenen Sommer in Rio ging Payne an den Start.