Die fünfmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky hat bei den US-Schwimmmeisterschaften in Chicago die schnellste Zeit des Jahres über 800 m Freistil erzielt.

Die 20 Jahre alte Weltrekordhalterin und Weltmeisterin über diese Distanz schwamm 8:11,50 Sekunden - es war allerdings nur die neuntbeste Zeit über diese Distanz in ihrer Karriere.

"Es ist wichtig, dass ich hier meinen Job erledige und dann in Budapest viel erreiche", sagte Ledecky mit Blick auf die Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt (14. bis 30. Juli). Die Amerikanerin ist dort Titelverteidigerin über die vier Freistil-Strecken von 200 m bis 1500 m. Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro gewann sie Gold über 200 m, 400 m und 800 m.