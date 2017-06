Das neu formierte Duo Tina Punzel und Friederike Freyer hat bei der EM der Wasserspringer in Kiew Silber im Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett gewonnen.

Mit 284,10 Punkten mussten sie sich nur den klar dominierenden Russinnen Nadeschda Baschina und Kristina Illinych geschlagen geben (304,80). Ganze 0,3 Punkte trennten Punzel/Freyer von den drittplatzierten Niederländerinen Inge Jansen und Daphne Wilms (283,80).

"Uns ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Denn am Ende war es ja sehr knapp. Wir sind als Paar bei einer internationalen Meisterschaft erstmals zusammengesprungen. Wir haben heute sicher nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber immerhin haben wir jetzt eine Medaille", sagte die 21 Jahre alte Punzel.

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat damit bislang vier Medaillen bei den kontinentalen Titelkämpfen gewonnen, die als Gradmesser für die WM in Budapest in einem Monat gelten. Für Punzel war es nach Mixed-Bronze vom 3-m-Brett mit Partner Lou Massenberg bereits das zweite Edelmetall in der ukrainischen Hauptstadt.

Der Olympiadritte Patrick Hausding (Berlin) hatte vom 1-m-Brett Silber geholt, Louisa Stawczynski (Dresden) gewann in der gleichen Disziplin überraschend Bronze.