Auch im vierten WM-Rennen im Plattensee sind die deutschen Freiwasserschwimmer leer ausgegangen.

Olympia-Hoffnung Finnia Wunram schwamm über fünf Kilometer als Elfte am Podest vorbei. Der 21-Jährigen fehlten im Ziel am Yachthafen von Balatonfüred knapp 21 Sekunden zu Bronze. Vor zwei Jahren in Kasan hatte die Magdeburgerin noch den dritten Platz erreicht.

Gold ging nach 59:07,00 Minuten an die Amerikanerin Ashley Twichell vor 10-km-Weltmeisterin Amelie Muller aus Frankreich und der Brasilianerin Ana Marcela Cunha.

Über zehn Kilometer hatte Wunram mit Platz sieben vielversprechende Perspektiven für Olympia 2020 aufgezeigt. Bei den Sommerspielen in Tokio wird nur über diese Distanz geschwommen.

Die ersten Zehn der WM 2019 qualifizieren sich direkt. Vor zwei Jahren in Kasan hatten die deutschen Langstreckenschwimmer insgesamt vier WM-Medaillen gewonnen. Die größte Chance auf Edelmetall hat am Donnerstag die Staffel über 4x1,25 km, in der auch Wunram an den Start geht.