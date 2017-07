Die deutsche Lagenstaffel hat bei der Schwimm-WM in Budapest das Finale deutlich verpasst. In der Besetzung Marek Ulrich, Marco Koch, Marius Kusch und Damian Wierling schwamm das Quartett in 3:35,26 Minuten nur auf den 13. Rang.

"Wir haben alles gegeben", sagte Koch, "aber wir waren bis auf Damian alle einen Tick zu langsam."

Auch Jacob Heidtmann scheiterte über 400 m Lagen als Vorlauf-13. Der 22-Jährige aus Elmshorn blieb in 4:17,68 Minuten deutlich über seiner Bestzeit.

"Es war langsamer als gedacht", sagte er, "aber ich habe mich voll auf die Staffel konzentriert." Das 4x200-m-Freistil-Quartett hatte als Neunter knapp das Finale verpasst.