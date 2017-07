Die Wasserspringerinnen Louisa Stawczynski und Tina Punzel aus Dresden haben bei der WM in Budapest trotz guter Leistungen das Podest verpasst.

Ex-Europameisterin Punzel (21) hatte im Finale vom 1-m-Brett als Sechste (284,25 Punkte) zwölf Zähler Rückstand auf den Bronzerang. Die EM-Dritte Stawczynski (20) landete nach einem verpatzten Auerbachsalto im zweiten Durchgang auf Rang acht (277,15).

Wassersprung-Macht China musste derweil im zweiten Finale der Titelkämpfe in der Duna Aréna überraschend die erste Niederlage einstecken. Chen Yiwen (294,70) wurde nur Vierte, Gold ging in der nicht-olympischen Disziplin an die Australierin Maddison Keeney (314,95), die mit einem enormen Schwierigkeitsgrad punktete.

Silber gewann die Russin Nadeschda Baschina (304,70) vor der Italienerin Elena Bertocchi (296,40).