Zehn Männer müssen sich in der Wildnis behaupten, ihr Überleben mit dem sicherstellen, was ihnen die Natur zu bieten hat.

Bei diesem Experiment heißt es möglichst lange durchzuhalten - am Ende winkt ein Preis von 500.000 Dollar. Die Kandidaten nehmen es so mit wilden Tieren auf, gehen auf die Jagd und errichten sich selbst ein Nachtlager.

Das sind die zehn Kandidaten bei "Alone - Überleben in der Wildnis" © A&E

Startpunkt ist Vancouver Island in Kanada. Die erste Folge am Montag ab 22 Uhr im TV auf SPORT1: And so it begins.