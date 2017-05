Tommy Haas hat seine Abschiedstour durch Deutschland mit einem schwer erkämpften, aber bemerkenswerten Sieg begonnen.

Bei den BMWOpen in München gewann der 39-Jährige gegen den Ukrainer Sergej Stachowski mit 1:6, 6:3, 6:4 und trifft nun im Achtelfinale auf Jan-Lennard Struff, der sich im deutschen Duell gegen Daniel Masur durchsetzte.

Im Viertelfinale wäre ein Duell mit der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) möglich.

Bei Temperaturen um die zwölf Grad verwandelte Haas nach 1:34 Stunden auf dem gut besuchten Centre Court seinen ersten Matchball.

Es war sein dritter Sieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr. Haas hatte die mit 540.310 Euro dotierten BMW Open 2013 gewonnen. In Deutschland wird er noch bei den Turnieren in Stuttgart, Halle sowie Ende Juli in Hamburg teilnehmen.