Lange als elitärer "Reichensport" verpönt, ist Tennis in Deutschland seit der aktiven Zeit der beiden Legenden Boris Becker und Steffi Graf sehr populär. Während Becker 1985 als jüngster Wimbledon-Sieger aller Zeiten in die Geschichte einging, ist Graf bis heute die einzige Spielerin weltweit, die 1988 den sogenannten Golden Slam (alle vier Grand-Slam-Turniere und Gold bei den Olympischen Spielen) gewann.

Die vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, Frech Open, Wimbledon Championships und US Open sind die wichtigsten Turniere im Spielplan, da sowohl das Preisgeld als auch die vergebenen Weltranglistenpunkte am höchsten sind.

Als Grand Slam bezeichnet man den Gewinn aller vier Turniere in einem Jahr, was seit 1998 niemandem mehr gelang. Im Laufe ihrer Karriere konnten aktuelle Tennisgrößen wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic aber alle vier Titel holen.

Wichtiges Tagesgeschäft für die Spitzenspieler neben den Grand Slams sind die ATP World Tour (Herrentennis) und die WTA World Tour (Damentennis). Rund 60 Turniere auf sechs Kontinenten werden 2017 in beiden Wettbewerben pro Jahr absolviert.

Nach Graf und Becker durchlebte der deutsche Tennissport eine Durststrecke, zu schwierig war es, die Fußstapfen der beiden Größen nur annähernd zu füllen.

2016 brachte dann Angelique Kerber mit zwei Grand-Slam-Titeln (Australian Open, US Open) den deutschen Glanz zurück. Die gebürtige Bremerin stürmte als erste Deutsche seit 1997 auf Platz eins der Weltrangliste und wurde Sportlerin des Jahres 2016.

Aktuelle Spiele live und auf Abruf:

25. Mai, 11 Uhr: WTA in Straßburg, Viertelfinals

25. Mai, 13.15 Uhr: ATP in Genf, Viertelfinals

26. Mai, 14 Uhr: WTA in Straßburg, Halbfinals

26. Mai, 14 Uhr: ATP in Genf, Halbfinals

27. Mai, 15 Uhr: WTA in Straßburg, Finale

27. Mai, 15 Uhr: ATP in Genf, Finale

