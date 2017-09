Auf diese Premiere hat die ganze Tennis-Welt seit Jahren gewartet: Mit Roger Federer und Rafael Nadal spielen zwei der besten Spieler aller Zeiten erstmals gemeinsam Doppel (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Beim Laver Cup in Prag wollen Federer und Nadal zusammen wertvolle Punkte für Team Europa einfahren - unglaubliche 35 Grand-Slam-Triumphe im Einzel stehen dann auf einer Seite des Netzes.

Ihre Aufgabe wird aber alles andere als leicht, denn für Team World treten mit Jack Sock und Sam Querrey zwei Spieler an, die deutlich häufiger bei Doppel-Wettbewerben anzutreffen sind. Sock hat 2014 in Wimbledon sogar einen Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen.

Der 19-malige Grand-Slam-Sieger Federer freut sich dennoch über das Doppel mit dem 16-maligen Major-Gewinner Nadal: "Wir sprachen schon früher einmal darüber. Aber jetzt endlich beim Laver Cup kommt dieses Doppel zustande. Das ist großartig."

Federer und Nadal zweimal im Einsatz

Vor dem Doppel sind sowohl Federer als auch Nadal bereits im Einzel am Samstag gefordert – zufälligerweise gegen ihre späteren Doppelgegner.

Federer hatte in seinem ersten Match bei dem von ihm mitinitiierten Laver Cup beim 6:4, 6.2-Sieg gegen Querrey keine Probleme. Der 16-malige Champion Nadal siegte gegen Querreys Landsmann Jack Sock 6:3, 3:6, 11:9.

Damit bauten die beiden Superstars die Führung der Europa-Auswahl gegen das Team Rest der Welt auf 7:1 aus.

"Es ist wirklich besonders, die Unterstützung von Rafa und dem gesamten Team zu spüren", sagte Federer nach seinem souveränen Sieg.

Zverev gewinnt Einzel gegen Kanadier

Nach Tag 1 hatte Team Europa dank der Siege von Marin Cilic, Dominik Thiem und des Hamburgers Alexander Zverev mit 3:1 in Führung gelegen.

Lediglich das Doppel um Nadal und Tomas Berdych musste sich geschlagen geben.

Zverev setzte sich beim neugeschaffenen Kontinental-Wettstreit in Prag gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) durch – auch dank der Unterstützung von Federer, der während der Partie einige Tipps für Zverev parat hatte.

Borg und McEnroe coachen die Teams

Beim Laver Cup, der nach Australiens legendärem Tennisspieler Rod Laver benannt ist, treten sechs europäische Topspieler gegen sechs Profis aus dem Rest der Welt an.

Aber nicht nur aktuelle Topspieler sind mit von der Partie – mit Björn Borg (Team Europa) und John McEnroe (Team World) haben beide Teams auch ruhmreiche Team-Kapitäne auf der Bank sitzen.

Gespielt wird von Freitag bis Sonntag, insgesamt stehen zwölf Matches auf dem Programm. Jeden Tag finden drei Einzel und ein Doppel statt, es geht über zwei Gewinnsätze.

Am Freitag gibt es pro Sieg einen Punkt, am Samstag zwei und am Sonntag drei Punkte. Für den Gewinn des Laver Cups sind mindestens 13 Punkte nötig. Jeder Spieler bestreitet im Turnierverlauf höchstens zwei Einzel, vier müssen im Doppel ran, jede Doppelpaarung darf nur einmal benannt werden.