Die verschuldete Tennis-Legende Boris Becker wird am kommenden Wochenende an einem Turnier der World Series of Poker in Tschechien teilnehmen.

Der 49-Jährige ist als offizieller Spieler gemeldet. Das Turnier ist mit einer Siegprämie in Höhe von vier Millionen Euro dotiert.

Für die Teilnahme muss Becker ein Startgeld in Höhe von 111.111 Euro zahlen. Laut Bild soll er 10.000 Euro aus eigener Tasche finanzieren. Das Geld stammt wohl aus einem Pokergewinn aus dem August.

Den Rest des Betrags könnte laut des Berichts sein Sponsor "Party Poker" übernehmen.

Harte Konkurrenz für Becker

Im Kampf um den Jackpot hat Becker allerdings harte Konkurrenz. Auch Top-Profis der Szene wie Daniel Negreanu, Erik Seidel und Fedor Holz sind gemeldet.

Der ehemalige Wimbledon-Champion könnte den Gewinn aber gut gebrauchen. Becker soll Angaben der Bild zufolge rund 61 Millionen Euro Schulden haben. In England läuft bereits ein Insolvenzverfahren gegen den Familienvater.