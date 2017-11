Am kommenden Mittwoch feiert Boris Becker seinen 50. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages zeigt die ARD am Montag den Film "Boris Becker - Der Spieler".

Einige Aussagen der deutschen Tennis-Legende wurden bereits im Vorfeld veröffentlicht worden.

Interessant: In der Dokumentation räumt Becker finanzielle Probleme ein und sagt, wie er damit umgeht. Wegen seiner finanziellen Situation ist er zuletzt häufig in die Schlagzeilen geraten.

"Ich muss durchhalten. Ich wäre töricht, wenn ich meine Strategie erzählen würde. Meine Chance ist es, einen Schnitt zu machen. Am 20. Juni 2018 sind wir wieder auf null. Aber das Ziel ist das gleiche: das Spiel zu gewinnen", zitiert die Bild Aussagen aus der Dokumentation.

Mit seinem ersten Sieg in Wimbledon entfachte der damals 17-Jährige 1985 einen Tennis-Boom in Deutschland. Seine Beziehung zum Ort des wichtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das er drei Mal gewinnen konnte, ist weiter sehr speziell. "Ich möchte in Wimbledon auf dem Friedhof begraben werden. Nicht in Deutschland", sagte Becker in dem Film.