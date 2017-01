Tennisprofi Mischa Zverev (29) hat beim ATP-Turnier im australischen Brisbane eine Überraschung gegen den 14-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal deutlich verpasst. Der Weltranglisten-51. aus Hamburg unterlag im Achtelfinale dem Spanier nach 55 Minuten mit 1:6, 1:6. Zverev war der einzige deutsche Spieler beim mit 495.630 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar).

Nadal (30) trifft im Viertelfinale auf den kanadischen Wimbledonfinalisten Milos Raonic, den er bereits auf dem Weg zu seinem Erfolg beim Einladungsturnier in Abu Dhabi einen Tag vor Silvester bezwungen hatte. Vor seinem Auftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte Nadal zweieinhalb Monate kein Match bestritten, in der Weltrangliste belegt er nur noch Platz neun.