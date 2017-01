Mischa Zverev gewinnt Erstrunden-Match bei ATP-Turnier in Brisbane

vergrößernverkleinern Mischa Zverev startet mit einem Sieg in die neue Tennis-Saison © Getty Images

Mischa Zverev startet mit einem Sieg ins neue Jahr. Beim ATP-Turnier in Brisbane zieht der Hamburger in die zweite Runde ein, in der ein echter Brocken wartet.