Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Sydney das Achtelfinale erreicht. Der an Position fünf gesetzte Augsburger bezwang in seinem Erstrundenmatch den Italiener Fabio Fognini mit 6:4, 6:4. Der nächste Gegner des 33-Jährigen bei der Generalprobe für die Australian Open (ab 16. Januar) wird im australischen Duell zwischen Thanasi Kokkinakis und Jordan Thompson ermittelt.

An seiner Auftakthürde gescheitert ist dagegen Florian Mayer. Der Bayreuther unterlag bei dem mit 495.630 Dollar dotierten Hartplatzturnier dem Italiener Paolo Lorenzi mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7).