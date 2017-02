Alexander Zverev (Hamburg) hat das ATP-Turnier in Montpellier gewonnen und damit seinen zweiten Titel auf der Tour geholt.

Eine Woche nach der bitteren Davis-Cup-Pleite gegen Belgien (1:4) setzte sich der 19-Jährige im Finale am Sonntag in 1:30 Stunden mit 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Franzosen Richard Gasquet durch und kassierte ein Preisgeld von 85.945 Euro. Seinen bis dato einzigen Turniersieg auf der ATP-Tour hatte Zverev im September 2016 in St. Petersburg gefeiert.

Der deutsche Hoffnungsträger Alexander Zverev krönte damit seine herausragende Woche. Vor dem Finalerfolg gegen Titelverteidiger Gasquet hatte er unter anderem den ehemaligen Australian-Open-Finalisten Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) aus dem Turnier geworfen.

Zverev hat am Sonntag zudem noch die Chance, einen weiteren Titel zu holen: Am Nachmittag schlägt er an der Seite seines Bruders Mischa im Doppelfinale gegen Daniel Nestor (Kanada) und Fabrice Martin (Frankreich) auf. Im Davis Cup hatten die Zverev-Brüder ihr Doppel verloren.