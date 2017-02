Der frühere Davis-Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe hat in Sofia sein erstes Match auf der ATP-Tour seit dreieinhalb Jahren gewonnen.

Der 26 Jahre alte Qualifikant, in der Weltrangliste auf Rang 406 geführt, besiegte den Russen Teimuras Gabaschwili (160.) 2:6, 6:0, 6:1. In der Runde der letzten 16 trifft Stebe auf den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut (16.). Ausgeschieden ist dagegen der 21 Jahre alte Qualifikant Maximilian Marterer.

Linkshänder Stebe ist nach langer Verletzungsmisere auf dem Weg zurück in die erste Liga der Profitour. Vor fünf Jahren war er bis auf Platz 71 im Ranking geklettert und rettete Deutschland mit seinem Sieg über den früheren Weltranglistenersten Lleyton Hewitt (Australien) den Klassenerhalt in der Davis-Cup-Weltgruppe. In Sofia rutschte Stebe durch sein "Protected Ranking", das lange verletzte Spieler schützt, in die Qualifikation.

Der Weltranglisten-172. Marterer unterlag bei dem mit 540.310 Euro dotierten Hartplatz-Turnier dem belgischen Davis-Cup-Spieler Steve Darcis (59.) mit 3:6, 6:7 (3:7). Am Mittwoch schlägt der dritte Starter Daniel Brands in Sofia auf. Philipp Kohlschreiber hatte seine Teilnahme nach der 1:4-Niederlage im Davis Cup gegen Belgien abgesagt.