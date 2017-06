Mischa Zverev hat beim Rasenturnier in Stuttgart sein drittes Finale auf der ATP-Tour verpasst.

Der 29-Jährige unterlag dem Spanier Feliciano Lopez in der Vorschlussrunde am Samstag 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 5:7. Im Endspiel am Sonntag (13 Uhr) trifft Lopez auf Lucas Pouille (Nr. 4) oder Benoit Paire (beide Frankreich).

Zuvor war der gebürtige Moskauer Zverev nur im Mai beim Sandplatzturnier in Genf und 2010 im französischen Metz bis ins Finale vorgedrungen. In der Schweiz hatte er zuletzt im Finale gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger und Lokalmatadoren Stan Wawrinka verloren.

In Stuttgart hatte Zverev, die Nummer 31 der Welt, Teilzeit-Profi Tommy Haas (Hamburg) auf dessen Abschiedstournee im Viertelfinale aus dem Wettbewerb geworfen. Dieser hatte zuvor mit seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz/Nr. 1) überrascht.

Knapper erster Satz

Wenig später schied Rom-Sieger Alexander Zverev beim ATP-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch ebenfalls im aus. Der Jährige, Nummer zwei der Setzliste, unterlag dem an Position vier gesetzten Luxemburger Gilles Muller nach 1:25 Stunden mit 6:7 (5:7), 2:6.

Für Zverev war es der vierte Halbfinaleinzug in diesem Jahr. In Montpellier, München und Rom hatte der Davis-Cup-Spieler anschließend das Turnier gewonnen. In der kommenden Woche bereitet sich Zverev in Halle/Westfalen weiter auf den Rasen-Saisonhöhepunkt in Wimbledon (3. bis 16. Juli) vor.