Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Stuttgart ins Achtelfinale eingezogen.

Der 27-Jährige besiegte in seinem Erstrundenmatch den slowakischen Qualifikanten Lukas Lacko 6:4, 7:6 (7:3) und trifft bei dem Rasenturnier in der Runde der letzten 16 auf den an Nummer vier gesetzten Lucas Pouille, der zum Auftakt ein Freilos hatte.

Struff, Nummer 53 der Welt, ließ sich nach dem ersten Satz behandeln, konnte im Anschluss aber weiterspielen.

Bei den French Open war Struff in der ersten Runde an Tomas Berdych gescheitert. Seine besten Saisonresultate fuhr er in München und dem marrokanischen Marrakesch ein, als er jeweils das Viertelfinale erreichte.

In Stuttgart war zuvor Wildcard-Starter Maximilian Marterer an seiner Auftakthürde gescheitert.

Der 21-Jährige verlor erwartungsgemäß gegen den an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Steve Johnson mit 3:6, 7:6 (7:2), 6:4. Aus deutscher Sicht sind am Montag noch Qualifikant Yannick Hanfmann und Mischa Zverev (Nr. 6) bei dem mit 701.975 Euro dotierten Rasenturnier im Einsatz.