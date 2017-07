Qualifikant Rudolf Molleker ist bei den German Open am Hamburger Rothenbaum in der ersten Runde ausgeschieden. Der erst 16-Jährige verlor auf dem Center Court trotz einer couragierten Leistung gegen den an Nummer drei gesetzten Karen Khachanow 4:6, 3:6. Der 21 Jahre alte Russe ist in der Welt um 891 Plätze besser gelistet als Molleker.

Teenie Molleker deutete sein Talent phasenweise immer wieder an und stellte Khachanow vor einige Probleme, leistete sich am Ende bei seinem ersten ATP-Turnier aber zu viele leichte Fehler.

Molleker begeisterte Zuschauer

Am Wochenende hatte Molleker das Publikum an der Elbe in der Qualifikation begeistert, überraschend schaffte er es unter anderem mit einem Sieg gegen den ehemaligen Hamburg-Sieger Leonardo Mayer (Argentinien) ins Hauptfeld.

Und er kassierte hinterher ein Extra-Lob von Turnierdirektor Michael Stich. "Grandios, eine Super-Story. Er lässt sich von der Kulisse überhaupt nicht einschüchtern", hatte der Wimbledon-Sieger von 1991 gesagt.