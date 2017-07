Yannick Hanfmann hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Finale bei einem ATP-Turnier erreicht. In Gstaad besiegte der 25 Jahre alte Qualifikant den an Nummer sechs gesetzten Niederländer Robin Haase nach Abwehr von vier Matchbällen in 2:27 Stunden mit 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Im Finale am Sonntag trifft er auf Fabio Fognini (Italien/Nr. 4) oder Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 2).

Hanfmann, die Nummer 170 der Welt, hatte im Mai in München bei seinem ersten ATP-Start überhaupt die Runde der letzten Acht erreicht. In Stuttgart war es für ihn im Juni bis ins Achtelfinale gegangen.