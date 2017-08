Tennisprofi Alexander Zverev bleibt in der Erfolgsspur. Nach seinem Turniersieg in Washington ist der 20 Jahre alte Hamburger beim Masters-Turnier in Montreal (täglich im LIVETICKER) nach einem Krimi durch einen hart erkämpften 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)-Erfolg gegen den Franzosen Richard Gasquet ins Achtelfinale eingezogen.

Der in Montreal an Nummer vier gesetzte Zverev bewies viel Kampfgeist und wehrte im dritten Satz beim Stand von 5:6 drei Matchbälle ab - einen davon nach einem Ballwechsel mit 49 Schlägen.

Nun kommt Kyrgios

Zuvor hatte Zverev bei einer 5:4-Führung selbst drei Matchbälle vergeben. Im Tiebreak hatte Zverev nach 2:30 Stunden dann das bessere Ende für sich.

Nächster Gegner des Weltranglistenachten ist der Australier Nick Kyrgios, gegen den er in zwei Duellen bisher zwei Niederlagen kassiert hat.