Das größte Talent trifft auf den größten Spieler aller Zeiten: Alexander Zverev hat das Halbfinale beim Masters-Turnier in Montreal für sich entschieden und trifft damit im Finale auf Roger Federer.

Im Duell der Talente bezwang Zverev den kanadischen Teenager Denis Shapovalov mit 6:4, 7:5. Dieser hatte im Turnierverlauf Rafael Nadal bezwungen und somit verhindert, dass dieser nach dieser Woche Andy Murray von der Spitze der Weltrangliste verdrängt.

Für Zverev, der in der vergangenen Woche das Turnier in Washington gewonnen hatte, war es bereits der neunte Sieg in Folge.

Im Finale trifft der junge Hamburger jetzt auf sein großes Idol Federer. Der Schweiz setzen sich in seinem Halbfinale mit 6:3, 7:6 (7:5) gegen den Niederländer Robin Haase durch.

Im direkten Vergleich führt Federer mit 2:1, Zverev wird aber alles daran setzen, um sich für die 1:6, 3:6-Lehrstunde im Finale von Halle zu revanchieren.

In einer Sache hat Zverev die Big Four um Federer, Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray bereits übertrumpft: Im Alter von 20 Jahren und nur drei Monaten hat Zverev bereits mehr als ein Finale auf allen Belägen (Sand, Gras, Hartplatz, Halle) erreicht - Federer und Co. brauchten dafür länger.

Bei einem Sieg wäre es für Zverev der zweite Titel in der Masters-1000-Kategorie - den ersten hat Zverev in Rom in diesem Jahr gegen Novak Djokovic geholt.