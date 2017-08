Der spanische Tennisstar Rafael Nadal ist kurz vor den US Open ab Ende August noch ein großes Stück von seiner Bestform entfernt. Der 15-malige Grand-Slam-Gewinner, der am vergangenen Montag erstmals seit Juli 2014 wieder die Nummer eins geworden war, musste sich im Viertelfinale des Masters-Turniers in Cincinnati/Ohio dem Australier Nick Kyrgios mit 2:6, 5:7 geschlagen geben.

Nadal hatte zuvor in seinem ersten Match des Tages seinen Landsmann Albert Ramos 7:6 (7:1), 6:2 bezwungen. Die Partie war am Vortag wegen starker Regenfälle auf Freitag verschoben worden. Auch Kyrgios musste zweimal auf den Platz. Im Achtelfinale schaltete er den Kroaten Ivo Karlovic mit 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 aus. "Wenn du gegen Nadal auf dem Platz stehst, musst du dein Bestes aus dir rausholen", sagte Kyrgios: "So wie ich heute gespielt habe, sehe ich eine Entwicklung."

"Habe schreckliches Spiel gemacht"

Die konnte der 31 Jahre alte Nadal im Duell mit seinem neun Jahre jüngeren Kontrahenten nicht erkennen. "Ich habe das Match schlecht begonnen und im zweiten Satz beim Break ein schreckliches Spiel gemacht", sagte der Mallorquiner, "wenn ich nicht gut spiele, kann ich gegen einen Spieler wie Nick nicht gewinnen." Bereits in der Vorwoche in Montréal war "Rafa" im Achtelfinale überraschend am 18 Jahre alten Kanadier Denis Shapovalov gescheitert.