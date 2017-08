Roger Federer hat seine Erfolgsserie auf der Tennis-Tour auf 15 Siege ausgebaut und steht im Halbfinale des ATP-Masters von Montreal.

Der 19-malige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz feierte gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (6:4, 6:4) seinen siebten Sieg im siebten Aufeinandertreffen und spielt nun gegen Robin Haase (Niederlande) um sein sechstes Endspiel der Saison.

Federer winkt Platz eins

Gewinnt Federer (36) beim Rogers Cup seinen sechsten Titel des Jahres, rückt sein Comeback auf den ersten Platz der Weltrangliste näher. Beim anschließenden Turnier in Cincinnati/Ohio müsste Federer nur weiter als sein langjähriger Rivale Rafael Nadal (Spanien) kommen, um den derzeit verletzten Briten Andy Murray an der Spitze abzulösen. Federer hatte am 29. Oktober 2012 zum bislang letzten Mal das Ranking angeführt, insgesamt stand er 302 Wochen an der Spitze und damit länger als jeder andere Spieler bislang.

Vor dem mit knapp fünf Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Montreal hatte Federer in Halle/Westfalen und Wimbledon gewonnen. Seine letzte Niederlage datiert vom 14. Juni - damals unterlag er beim Rasenturnier in Stuttgart seinem guten Freund Tommy Haas.