Tennisprofi Alexander Zverev ist bei seinem Auftakt beim Masters-Turnier von Shanghai nach nur 14 Minuten in die nächste Runde eingezogen. Der Weltranglistenvierte gewann gegen den Briten Aljaz Bedene, der im ersten Satz beim Stand von 4:0 für Zverev wegen Knieproblemen aufgeben musste.

Die deutsche Nummer eins trifft im Achtelfinale auf den an Nummer 16 gesetzten US-Open-Halbfinalisten Juan Martin del Potro.

Der an Nummer drei gelistete Zverev griff vier Tage nach seiner Halbfinal-Niederlage in Peking beim vorletzten 1000er-Turnier der Saison erst in der zweiten Runde ein.

Sein Bruder Mischa hatte in der ersten Runde des mit 7,91 Millionen Dollar (6,7 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturniers gegen Jan-Lennard Struff wegen Kreislaufproblemen aufgeben müssen.