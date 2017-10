Tennis-Rüpel Nick Kyrgios hat beim Masters-Turnier in Schanghai erneut für einen Eklat gesorgt.

Australiens ebenso begabter wie beständig verhaltensauffälliger Jungstar gab gegen den Amerikaner Steve Johnson unmittelbar nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz auf und stürmte vom Platz - kurz zuvor hatte Kyrgios einen Punktabzug kassiert.

Nach Angaben aus dem australischen Lager war eine Schulterverletzung ursächlich für das abrupte Ende, anzumerken gewesen war Kyrgios im Spiel davon aber nichts. TV-Kameras hatten Kyrgios gegen Johnson dabei eingefangen, wie er seinen Begleitern erklärte, er würde das Spiel beenden, wenn er den ersten Satz verliere. Gesagt, getan. Kyrgios klatschte noch mit Johnson ab, schnappte sich seine Tasche und verschwand anschließend in den Katakomben.

Schon am Sonntag war der temperamentvolle Australier bei seiner klaren Final-Niederlage in Peking gegen Rafael Nadal ausgeflippt und hatte sich nach einem Punktabzug mit dem Schiedsrichter angelegt. Und vor einem Jahr hatte Kyrgios eine Suspendierung kassiert, nachdem er ebenfalls in Schanghai gegen Mischa Zverev für eine Posse beim Matchball gesorgt und damit absichtlich verloren hatte.