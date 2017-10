Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Wien zum vierten Mal ins Halbfinale eingezogen.

Kohlschreiber besiegte am Freitag den Argentinier Diego Schwartzman 7:5, 7:6 (8:6) und spielt in der Runde der letzten Vier entweder gegen den topgesetzten Alexander Zverev oder den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, die am Abend aufeinandertreffen.

Kohlschreiber wehrte im ersten Durchgang bei 4:5 und Aufschlag Schwartzman einen Satzball ab und sicherte sich mit zwei Breaks am Stück den Satzgewinn. Im zweiten Satz verspielte der 34-Jährige eine zwischenzeitliche 5:3-Führung und verwandelte im Tiebreak seinen dritten Matchball.

Struff verliert

Jan-Lennard Struff unterlag dagegen dem Briten Kyle Edmund 2:6, 5:7 und verpasste damit sein drittes Halbfinale in diesem Jahr. Zuvor war Struff bei den Turnieren in Winston-Salem (USA) und St. Petersburg (Russland) erst in der Runde der letzten Vier gescheitert.

In der Wiener Stadthalle gab der Weltranglisten-51. gegen den zwölf Plätze tiefer geführten Edmund vier Mal seinen Aufschlag ab, ihm selbst gelang nur ein Break.