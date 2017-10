WTA-Finals und ATP-Turnier in Basel mit Federer LIVE im TV auf SPORT1

Anzeige

WTA-Finals und ATP-Turnier in Basel mit Federer LIVE im TV auf SPORT1 Mega-Tennis-Woche bei SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Caroline Wozniacki schlägt bei den WTA-Finals in Singapur auf © Getty Images

In der kommenden Woche kommen Tennis-Fans voll auf ihre Kosten. SPORT1 zeigt sowohl die WTA-Finals in Singapur als auch das Herren-Turnier in Basel LIVE.