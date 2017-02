Australien und Frankreich stehen im Davis Cup bereits nach den Doppeln als Viertelfinalisten fest. Australien ging in Melbourne gegen den dreimaligen Champion Tschechien ebenso uneinholbar mit 3:0 in Führung wie der neunmalige Gewinner Frankreich in Tokio gegen Gastgeber Japan.

Für den 28-maligen Titelträger Australien holten Samuel Groth und John Peers mit 6:3, 6:2, 6:2 den entscheidenden dritten Punkt gegen Jan Satral und Jiri Vesely. Für die Franzosen wurden Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert ihrer Favoritenrolle beim 6:3, 6:4, 6:4 gegen Yuichi Sugita und Yasutaka Uchiyama klar gerecht. Mahut führt die Doppel-Weltrangliste vor Herbert an.

Zumindest auf Viertelfinalkurs nach den Einzeln sind die USA gegen die ersatzgeschwächte Schweiz. Der Weltranglisten-20. Jack Sock hatte beim 6:4, 6:3, 6:1 gegen Marco Chiudinelli keine Probleme, John Isner gab beim 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1) gegen Henri Laaksonen nur einen Satz ab. Die Schweiz muss in Birmingham/Alabama ohne ihre Topstars Stan Wawrinka und Australian-Open-Sieger Roger Federer auskommen. Zwischen Kanada und Großbritannien steht es nach den Einzeln 1:1.