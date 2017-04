Der zwölfmalige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic wird nach einer Ellbogenverletzung sein Comeback am Freitag im Davis Cup geben. Der Weltranglistenzweite führt das serbische Aufgebot im Viertelfinale gegen Spanien in Belgrad an und trifft im Auftakteinzel auf Albert Ramos-Vinolas.

"Ich persönlich ziehe immer viel Energie aus diesen Wochen mit der Mannschaft. Sie zaubern stets das Beste aus mir hervor. Ich habe schon viele außergewöhnliche Momente in meinem Leben mit diesen Teammitgliedern erlebt", sagte Djokovic vor dem Duell mit den Iberern, die auf ihren Star Rafael Nadal verzichten müssen.

"Djoker" will Serie starten

Djokovic hofft nach einer bislang durchwachsenen Saison, dass sein Einsatz den Beginn einer neuen Serie markiert. "Für unser Land zu spielen, ist definitiv etwas ganz Spezielles - für mich und alle im Team", sagte der 29-Jährige. Zuletzt hatte er seine Teilnahme am ATP-Masters in Miami absagen müssen und eine zweiwöchige Pause eingelegt.

Der siebenmalige Australian-Open-Champion, der in diesem Jahr bereits in der zweiten Runde von Melbourne gescheitert war, hat die letzten elf Einzel im bedeutendsten Mannschafts-Wettbewerb seiner Sportart für sich entschieden.

Zuletzt hatte Djokovic zum Erstrundenerfolg gegen Russland (4:1) im Februar einen Sieg beigetragen. 2010 hatte Serbien den bislang einzigen Davis-Cup-Titel geholt, zu dem Djokovic zwei Einzelsiege beisteuerte.