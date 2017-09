Der neunmalige Champion Frankreich hat im Kampf um den dritten Einzug ins Davis-Cup-Finale innerhalb von sieben Jahren gute Karten.

Das Doppel mit dem Weltranglisten-109. Nicolas Mahut und dem Ranking-66. Pierre-Hugues Herbert besiegte die Serben Nenad Zimonjic (Nr. 39) und Filip Krajinovic (Nr. 111) 6:1, 6:2, 7:6 (7:3) und gingen mit 2:1 in Führung.

Im zweiten Halbfinale liegt Australien mit 2:1 vorne. Jordan Thompson und John Peers fertigten die Belgier Arthur De Greef und Ruben Bemelmans 6:3, 6:4, 6:0 ab.

Am Vortag hatte Australiens Topspieler Nick Kyrgios (Nr. 20) gegen Steve Darcis (Nr. 77) für den Ausgleich gesorgt, nachdem David Goffin (Nr. 12) die Belgier zunächst in Führung gebracht hatte. Für die Australier geht es um die erste Finalteilnahme seit dem Titelgewinn 2003.

Die Entscheidung fällt am Sonntag ab 11.00 Uhr in den abschließenden Einzeln. Jo-Wilfried Tsonga (Nr. 18) trifft auf Dusan Lajovic (Nr. 80), Lucas Pouille empfängt Laslo Djere (Nr. 95). In Brüssel trifft Goffin auf Kyrgios und Darcis auf John Millman (Nr. 185).