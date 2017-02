Weißrussland und die Niederlande haben sich in der ersten Runde des Fed Cups am Samstag ein ausgeglichenes Duell geliefert, nach den ersten beiden Einzeln in Minsk steht es 1:1. Zunächst brachte Alexandra Sasnowitsch die Gastgeber in Führung, mit 4:6, 6:3, 6:2 gewann sie gegen Michaella Krajicek, Halbschwester des 1996er-Wimbledonsiegers Richard Krajicek.

Anschließend musste sich Aryna Sabalenka allerdings Kiki Bertens mit 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben. Weißrussland muss bei seinem ersten Auftritt in der Weltgruppe seit 1994 ohne die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka auskommen, die im Dezember Mutter geworden war.