Rekordgewinner USA hat im Fed-Cup-Finale gegen Gastgeber Weißrussland vorgelegt. In Minsk setzte sich US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe im ersten Einzel 6:4, 6:4 gegen Alexandra Sasnowitsch durch. Die Weltranglistenzehnte verwandelte nach 1:31 Stunden den ersten Matchball gegen ihre nur auf Platz 87 notierte Gegnerin und wurde damit ihrer Favoritenrolle gerecht.

US-Open-Siegerin Sloane Stephens (Nr. 13) spielt im zweiten Einzel im Anschluss gegen Aryna Sabalenka (Nr. 78). Die USA peilen auf dem Hartplatz in der Tschischowska Arena ihren 18. Titelgewinn an - der letzte liegt bereits 17 Jahre zurück.

In ihrem ersten Finale überhaupt müssen die Weißrussinnen auf ihre Spitzenspielerin Wiktoria Asarenka verzichten. Die zweimalige Australian-Open-Siegerin kann wegen eines anhaltenden Sorgerechtsstreits um ihren knapp einjährigen Sohn Leo den US-Bundesstaat Kalifornien nicht verlassen.

Weißrussland ist im Februar 2018 Erstrundengegner und Gastgeber des deutschen Teams. Die DTB-Equipe hatte in dieser Saison in der ersten Runde mit 0:4 auf Hawaii gegen die USA verloren, aber dann in der Relegation um den Verbleib in der Weltgruppe gegen die Ukraine in Stuttgart gewonnen (3:2).