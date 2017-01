Mischa Zverev hat bei den Australian Open für eine Überraschung gesorgt und steht nach einem Marathonmatch über 4:10 Stunden erstmals in der dritten Runde von Melbourne.

Nach der Abwehr von zwei Matchbällen im vierten Satz bezwang der Weltranglisten-50. den 2,08 Meter großen Amerikaner John Isner mit 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7. Während Isner auf 33 Asse kam, servierte Zverev 22 direkte Aufschlagpunkte.

Im Match um den Sprung in sein erstes Major-Achtelfinale trifft der 29-jährige Zverev am Freitag auf Malek Jaziri (Tunesien). Zverev hatte zuvor erst einmal in der dritten Runde eines Major-Events gestanden: 2008 in Wimbledon.

Die Partie gegen Isner war die erwartet zähe Angelegenheit. Der US-Amerikaner ist für seine langen Grand-Slam-Matches bekannt. 2010 in Wimbledon hatte er gegen Nicolas Mahut das längste Match der Profitennis-Historie gespielt. Damals gewann er nach insgesamt über elf Stunden mit 70:68 im fünften Satz.