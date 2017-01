Anzeige

Mona Barthel scheidet im Achtelfinale der Australian Open aus Barthel scheitert knapp an Williams

vergrößernverkleinern Gegen Venus Williams scheiterte Mona Barthel im Achtelfinale der Australian Open nur knapp © Getty Images

Am Ende hat es doch nicht ganz gereicht. Mona Barthel verliert knapp in zwei Sätzen gegen Venus Williams scheidet im Achtelfinale der Australian Open in Melbourne aus.