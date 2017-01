Der frühere Teamchef Niki Pilic wird dem deutschen Davis-Cup-Team künftig nicht mehr als Berater zur Verfügung stehen. Das teilte der 77-Jährige dem DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard am Dienstag mit.

Pilic hatte sich bei der Amtsübernahme des aktuellen Teamchefs Michael Kohlmann Anfang 2015 als Berater zur Verfügung gestellt.

Pilic will weniger reisen

"Ich habe eine wunderbare und für mich sehr wertvolle Zeit mit den deutschen Spielern und Verantwortlichen des Deutschen Tennis Bundes verbracht", sagte Pilic nun: "Nach Rücksprache mit meiner Familie möchte ich nicht mehr so viel reisen." Gleichwohl bleibe er dem DTB "immer verbunden" und wünsche dem Team "viel Glück für die Begegnung mit Belgien". Die Erstrunden-Partie gegen das Nachbarland findet vom 3. bis 5. Februar in Frankfurt/Main statt.

Niki Pilic, der in seiner kroatischen Heimat eine Tennisschule betreibt, hatte in seinen 16 Jahren als Teamchef des DTB dreimal den Davis Cup gewonnen. 1988 beim Wunder von Göteborg und 1989 in Stuttgart jeweils gegen Schweden war Boris Becker der Kopf der Mannschaft, 1993 in Düsseldorf gegen Australien führte Michael Stich das Team. Darüber hinaus triumphierte Pilic 2005 als Teamchef mit Kroatien und saß 2010 beim Davis-Cup-Sieg der Serben als Berater in der Box.

DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff dankte Pilic für seine Verdienste. "Mit seinem Können und seinem Engagement hat Pilic für das deutsche Herrentennis wichtige Akzente gesetzt", sagte Hordorff.