Die fünfmalige Wimbledonsiegerin Venus Williams (37) ist nach ihrem Auftaktsieg im All England Club von ihren Gefühlen überwältigt worden. Angesprochen auf ihren Autounfall in Florida, bei dem ein Mann tödlich verunglückt war, brach die ältere der beiden Williams-Schwestern in Tränen aus und verließ die Pressekonferenz.

Am Tag vor dem 7:6 (9:7), 6:4 gegen die Belgierin Elise Mertens hatte Williams auf Facebook geschrieben: "Ich bin am Boden zerstört und untröstlich nach diesem Unfall. Mein herzliches Beileid geht an die Familie und Freunde von Jerome Barson. Ich halte sie weiterhin in meinen Gedanken und Gebeten." Es war ihre erste öffentliche Stellungnahme. Nach Angaben der Polizei hatte Williams den Unfall verschuldet.

Laut Polizeibericht hatte sie am 9. Juni ihren Geländewagen in Palm Beach Gardens auf einer Kreuzung abgebremst, ein von einer 68-jährigen Frau gesteuerter Wagen sei daraufhin in Williams' Auto hineingefahren. Ein 78 Jahre alter Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und starb zwei Wochen nach dem Unfall.

Williams habe demnach zum Zeitpunkt des Unfalls weder unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden, noch mit dem Handy telefoniert. Die Untersuchungen des Unfalls dauern an. Ihre Anwälte erklärten, die Tennisspielerin habe durch den Verkehr bremsen müssen. Die Familie des Opfers erklärte, Williams wegen fahrlässiger Tötung anzuklagen.