Qualifikant Peter Gojowczyk ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Der 27-Jährige aus München unterlag dem an Position 18 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut nach 2:17 Stunden 2:6, 1:6, 6:3, 3:6. Gojowczyk hatte in der ersten Runde sein erstes Grand-Slam-Match seit den US Open 2014 gewonnen.

Damit lichten sich die Reihen der deutschen Tennisprofis im All England Club weiter. An den ersten beiden Turniertagen hatten bereits neun der 17 für das Hauptfeld qualifizierten Spieler verloren.

Am Mittwoch spielen noch Dustin Brown, Florian Mayer und Carina Witthöft um den Einzug in die dritte Runde. Am Donnerstag schlagen Angelique Kerber, die Zverev-Brüder Alexander und Mischa sowie Tatjana Maria auf.