Wimbledon: Tatjana Maria in Runde zwei, Mona Barthel raus Maria profitiert von Verletzung / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Russin Anastasia Potapowa (rechts) wird von Tatjana Maria getröstet © Getty Images

Tatjana Maria steht in Wimbledon in der zweiten Runde. Die 29-Jährige profitiert von einer Verletzung ihrer Gegnerin. Mona Barthel scheitert in Runde eins.