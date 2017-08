Die Weltranglistenerste Karolina Pliskova hat ohne große Probleme die zweite Runde der US Open (im LIVETICKER auf SPORT1)erreicht.

Der 25-jährigen Tschechin gelangen beim 6:2, 6:1 in 1:18 Stunden gegen Magda Linette (Polen) 28 direkte Gewinnschläge. Das Dach des Arthur-Ashe-Stadiums musste im zweiten Satz wegen Regens geschlossen werden.

Pliskova, die erstmals als Topgesetzte in ein Grand-Slam-Turnier ging, hatte im vergangenen Jahr das Finale von New York gegen Angelique Kerber verloren. Pliskova muss in Flushing Meadows um ihre Führung im WTA-Ranking bangen. Fünf Spielerinnen könnten sie theoretisch von der Pole Position verdrängen. Kerber zählt nicht dazu.